Belediyeden Özel Gereksinimli Çocuklara Destek: Metehan\'ın Başarı Hikayesi

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 5 yaşındaki Metehan Coşkun, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna rağmen belediyenin sağladığı özel eğitim desteğiyle büyük ilerleme kaydetti.

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik sunduğu eğitim destekleriyle ailelerin umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 5 yaşındaki Metehan Coşkun'un hikayesi, özel eğitimle sağlanan gelişimin en güzel örneklerinden biri oldu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan Metehan, merkezin uzman eğitmenleri eşliğinde bireysel gelişim programına alındı. Aile ile koordineli yürütülen çalışmalar sayesinde, kısa sürede dikkat süresinde artış, yönergeye uyum ve sosyal becerilerde gözle görülür ilerleme kaydedildi. Metehan'ın ailesi, bu süreçte kendilerine her türlü desteği sağlayan Esenyurt Belediyesi'ne ve merkezin uzman kadrosuna teşekkür ederken, benzer durumdaki ailelere de özel eğitim desteğinin önemini vurguladı.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri ise, ilçedeki her çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını önemseyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması adına desteklerini artırarak devam ettireceklerini ifade etti. - İSTANBUL