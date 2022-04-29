Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi - Son Dakika
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Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi

29.04.2022 10:49
Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi

Adana'da 'Bellapais' güzellik merkezi, lösemili çocukları yemekte bir araya getirip çeşitli hediyeler dağıttı.

Adana'da 'Bellapais' güzellik merkezi, lösemili çocukları yemekte bir araya getirip çeşitli hediyeler dağıttı.

'Bellapais' güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, kentteki bir restoranda lösemi tedavisi gören ve durumu iyiye giden 50 çocuk ile ailesini ağırladı.

Palyaçolar eşliğinde çocuklarla eğlenen Çekinmez, yemeğin ardından çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Sinem Çekinmez, "Yardımlarımız devam edecek. Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. İnşallah bütün çocuklara ulaşmaya çalışacağım" dedi. - ADANA

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Lösemi, Çocuk, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi - Son Dakika


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