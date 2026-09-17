Benlidere’de ulaşımı rahatlatacak yol çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benlidere’de ulaşımı rahatlatacak yol çalışması başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Benlidere’de ulaşımı rahatlatacak yol çalışması başlatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Belen ilçesi Benlidere Mahallesi Yapraklı mevkiinde yaklaşık 4 kilometrelik yol güzergâhında genişletme çalışması başlattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Belen ilçesi Benlidere Mahallesi Yapraklı mevkiinde yaklaşık 4 kilometrelik yol güzergahında genişletme çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergahta beton asfalt serimi yapılması planlanıyor.

HBB ekipleri, il genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belen Benlidere Mahallesi Yapraklı mevkiindeki yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle mevcut yolun genişletilmesi gerçekleştirilecek. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol güzergahında beton asfalt serimi yapılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahın ulaşım güvenliğinin ve yol standardının artırılması hedefleniyor. Yolun daha elverişli hale getirilmesiyle mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarının da iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Benlidere Mahallesi Muhtarı Murat Başaran, yürütülen çalışmanın mahalle açısından önem taşıdığını belirterek HBB'ye teşekkür etti. Başaran, yolun genişletilmesinin ardından beton asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla mahalledeki yol sorununun giderileceğini ifade etti.

HBB ekiplerinin Hatay genelindeki ilçe ve mahallelerde ihtiyaç duyulan ulaşım yatırımları kapsamında yol çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Hatay Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerYapraklıBelenYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
08:52
Piyasalar nefesini tuttu Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
08:39
Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor 4 isim kulübeye
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye
08:33
ABD ile Husiler Umman’da masaya oturdu Kızıldeniz için kritik görüşme
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme
08:16
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar şoke oldu
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
07:58
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
07:22
Demet Akalın’a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 09:25:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Benlidere’de ulaşımı rahatlatacak yol çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement