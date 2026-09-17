Benlidere’de ulaşımı rahatlatacak yol çalışması başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Belen ilçesi Benlidere Mahallesi Yapraklı mevkiinde yaklaşık 4 kilometrelik yol güzergahında genişletme çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergahta beton asfalt serimi yapılması planlanıyor.

HBB ekipleri, il genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belen Benlidere Mahallesi Yapraklı mevkiindeki yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle mevcut yolun genişletilmesi gerçekleştirilecek. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol güzergahında beton asfalt serimi yapılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahın ulaşım güvenliğinin ve yol standardının artırılması hedefleniyor. Yolun daha elverişli hale getirilmesiyle mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarının da iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Benlidere Mahallesi Muhtarı Murat Başaran, yürütülen çalışmanın mahalle açısından önem taşıdığını belirterek HBB'ye teşekkür etti. Başaran, yolun genişletilmesinin ardından beton asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla mahalledeki yol sorununun giderileceğini ifade etti.

HBB ekiplerinin Hatay genelindeki ilçe ve mahallelerde ihtiyaç duyulan ulaşım yatırımları kapsamında yol çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.