Berberler Pazar Günü Açık Olacak

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanmaması için erkek berberlerinin pazar günü dükkanlarını açabileceğini, vatandaşları tıraş edebileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü başlayacak. Türkiye'de 26 yıl önce berberlerde pazar günü tatili kararı alan ve o tarihten itibaren her pazar günü kapalı olan berberler, bu hafta sonu Kurban Bayramı dolayısıyla açık olacak. Başkan Zabit Pilan, Kurban Bayramı'nın hafta sonundan sonraki güne denk geldiği için 24 Mayıs Pazar günü berberlerin hizmet vereceğini ifade etti.

Özel günler öncesi yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için istisna olarak pazar günleri berber dükkanlarını açtıklarını dile getiren Pilan, "Yaklaşan Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve hazırlık telaşını hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bayram hazırlıklarını kolaylaştırmak ve taleplerine kesintisiz yanıt vermek adına bu hafta sonu tam kadro hizmet vereceğiz. Halkımız, yine de mağduriyet yaşamaması için tıraşlarını son güne bırakmasınlar" dedi. - SAMSUN