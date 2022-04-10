Berberlik yapan Tunç ailesi 122 çırak yetiştirdi - Son Dakika
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Berberlik yapan Tunç ailesi 122 çırak yetiştirdi

10.04.2022 14:23
Berberlik yapan Tunç ailesi 122 çırak yetiştirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde ailece berberlik mesleğini yürüten Tunç ailesi, bugüne kadar 122 çırak yetiştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ailece berberlik mesleğini yürüten Tunç ailesi, bugüne kadar 122 çırak yetiştirdi.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde berberlik yapan Erol Tunç (50), mesleği babasından öğrendiğini belirtti. Erol, "Rahmetli babam Hüseyin Tunç 40 yıl berberlik mesleğini yaptı. Ağabeyim Şenel ve kardeşim Ayhan'la birlikte babamızdan mesleği öğrendik. Aile olarak bugüne kadar 122 çırak yetiştirdik. Benim oğlum Kadir ve Hüseyin Taner de mesleği sürdürüyor. Oğlum Kadir, ağabeyim Şenel ile kardeşim Ayhan da dükkan açarak mesleği devam ettiriyorlar. Aile olarak adeta meslek öğreten bir eğitim kurumu gibiydik. Ailece bu mesleği öğrendik ve devam ettiriyoruz. Rızkımızı çok şükür kazanıyoruz" dedi.

Son yıllarda çırak yetiştiremediklerini vurgulayan Erol Tunç, "Mesleğe 11 yaşında babamın yanında başladım. 39 yıllık meslek hayatım boyunca benim yanımda sadece yetişen 12 çırak iş yeri açarak mesleğini layıkıyla yapıyorlar. Nice çıraklarımız kalfa ve usta olarak işlerine devam ediyorlar. Eskiden aileler özellikle yaz tatilinde çocuklarını mesleği öğrensinler diye getirirlerdi. Şimdi yok artık. Artık iş yerlerimizde yabancı uyruklu kişiler mesleği öğreniyorlar. Sadece bizim mesleğimizde değil, diğer meslek dallarında da bu sıkıntılar yaşanıyor. Buna acil bir çözüm bulunması lazım" şeklinde konuştu.

Berber Erol Tunç, mesleğini severek yaptığını, mesleği öğrenmek isteyenlere de işi zevkle öğrettiğini dile getirdi. - MERSİN

Berberlik yapan Tunç ailesi 122 çırak yetiştirdi

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Erol Tunç, Mersin, Tarsus, Oğlum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berberlik yapan Tunç ailesi 122 çırak yetiştirdi - Son Dakika


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