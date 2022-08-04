Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak - Son Dakika
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Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak

04.08.2022 10:19
Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak

Bergama Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısında, İslamsaray Mahallesi'nde belediye tarafından yapılacak olan parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bergama Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısında, İslamsaray Mahallesi'nde belediye tarafından yapılacak olan parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bergama Belediyesinin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Temmuz ayında meclisin tatil olması nedeniyle haziran ayına ait meclis tutanaklarının onaylandığı oturumda, belediye başkanlığı, birimler ve komisyonlardan gelen konularda görüşülerek karara bağlandı.

"İyi ki Varsın Eren" ismi parka verildi

İslamsaray Mahallesi'nde, yeni inşa edilen İslamsaray Camii yanına belediye tarafından yapılacak olan parka, "İyi ki Varsın Eren" isminin verilmesi meclis toplantısında görüşüldü. Önerge, oy birliği ile karara bağlandı. Alınan kararla, henüz 15 yaşındayken teröristler tarafından hayatının baharında şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi parkta yaşayacak. Toplantının sonunda Başkan Hakan Koştu, alınan kararların Bergama için hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak - Son Dakika

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