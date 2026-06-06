Bergama'nın Tarihi ve Geleceği Uluslararası Etkinlikte Masaya Yatırılacak

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye'nin ana organizatörlüğünde düzenlenecek olan ICOMOS Üniversite Forumu Yaz Okulu 2026, "Birlikte Yaşam -Bergama: Katmanlı Bir Şehirde Yaşayan Mirası Yeniden Düşünmek" başlığıyla 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından genç araştırmacıları, kariyerinin başındaki profesyonelleri ve kültürel miras uzmanlarını bir araya getirecek olan uluslararası çalıştay, Bergama'nın çok katmanlı kültürel peyzajı bağlamında "birlikte varoluş" temasını disiplinler arası bir perspektifle masaya yatıracak.

ICOMOS Türkiye Yükselen Profesyoneller Çalışma Grubu tarafından ICOMOS Üniversite Forumu, ICOMOS Türkiye, ICOMOS Macaristan ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (İstanbul) iş birliğiyle organize edilen yaz okuluna yerel ve ulusal düzeyde güçlü bir kurumsal destek sağlanıyor.

Helenistik dönemden bugüne kesintisiz bir insan yerleşimine sahne olan antik Pergamon (Bergama), iki binyılı aşkın süredir Roma, Bizans ve Osmanlı katmanlarını modern yaşamla harmanlayan nadir kentsel manzaralardan biri olarak kabul ediliyor. Bu köklü geçmişiyle Asklepieion, Büyük Sunak ve tarihi kütüphanesi gibi anıtsal yapılara ev sahipliği yapan kent; parşömen kağıdına da adını vererek insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakmıştı. Yaz okulu, bu karmaşık ve zengin stratigrafiyi koruma, kentsel bütünlük ve geleceğe yönelik yaklaşımlar çerçevesinde yeniden tartışmaya açacak.

BERGAMA'NIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK ÜÇ ANA TEMA

Eğitim dili İngilizce olan ve kontenjanı 40 kişiyle sınırlandırılan program kapsamında konferanslar, saha ziyaretleri, yuvarlak masa tartışmaları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Mimarlık, arkeoloji, müzecilik, kültür yönetimi, koruma, şehircilik ve sanat tarihi gibi farklı disiplinlerden katılan araştırmacılar, çalışmalarını "Kızıl Avlu ve Çevresinin Kente Entegrasyonu", "Sümerbank Yerleşkesinin Geleceği" ve "Çok Katmanlı Kültürel Peyzajın Anlatımı" olmak üzere üç kritik alt tema üzerinde yoğunlaştıracak.

SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Beş gün sürecek yoğun çalışmaların ardından, genç profesyoneller ve araştırmacılar tarafından üretilen yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri, kapanış gününde düzenlenecek Bergama Kermesi programı kapsamında kamuya açık bir sunumla paydaşlara ve tüm Bergama halkına anlatılacak.

Etkinlik İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Alan Başkanlığı (Dünya Mirası Yönetimi), Bergama Müzesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) ve Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin destekleriyle hayata geçiriliyor.