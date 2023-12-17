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Berlin'de İsrail saldırılarını protesto konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de İsrail saldırılarını protesto konvoyu düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenledi. Konvoyda İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların sembolik cenazeleri taşındı. Protestoya Türkler de destek verdi.

Berlin\'de İsrail saldırılarını protesto konvoyu düzenlendi
17.12.2023 - 19:56,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenledi. Konvoydaki araçlardan birinde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların sembolik cenazeleri taşındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'nci günde devam ederken, Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenledi. Berlin'de faaliyet gösteren Filistinli doktorlar ve sağlıkçıların organize ettiği konvoy Brandenburg Kapısı önünden başladı. Başkent sokaklarında kornalar çalan eylemciler tur attı. Katılımın beklenenin çok üzerinde olduğu konvoyda, göstericiler araçlarına Filistin bayrağı astı. Konvoydaki araçlardan birinde ise İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların sembolik cenazeleri taşındı. Polis ekipleri eşliğinde ilerleyen konvoya, Berlin'de yaşayan Türkler de Türk ve Filistin bayraklarıyla katılarak destek verdi.

"Daha ne kadar bekleyeceksiniz Bay Scholz?"

Konvoyu organize edenlerden biri olan Dr. Ali Maarouf yaptığı açıklamada, Filistin'deki şiddetin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Filistinli doktorlar olarak çok sayıda Arap ve Alman diğer meslektaşlarıyla beraber bu eylemi düzenlediklerini söyleyen Maarouf, "Filistin'de bombalamaların, çocuk katliamlarının durdurulmasını istiyoruz. Hastanelerin yerle bir edilmesinin durdurulmasını istiyoruz, doktorların öldürülmesine son verilmesini istiyoruz. Dünyadaki diğer halklar gibi bizim de barışa ihtiyacımız var, savaşın durdurulmasını istiyoruz. Almanya'dan her gün ölen kadınlarımız ve çocuklarımız için acil yardım talep ediyoruz. Gıdaları yok, ilaçları yok, içecek suları yok. Daha ne kadar bekleyeceksiniz Bay Scholz?" dedi.

"Ülkemizde kalacağız ve tekrar göç etmeyeceğiz"

Farklı milletlerden meslektaşlarının protestoya destek verdiğini ifade eden Maarouf, "Filistin'de, Gazze'de ve Ürdün'de insanların her gün aç, susuz ve ilaçsız öldüklerini görüyoruz ve kalbimiz kanıyor. Ülkemizde kalacağız ve tekrar göç etmeyeceğiz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA
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Almanya, İsrail, Berlin, Gazze, Son Dakika

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