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Beşevler ve Konak Mahallesi'ndeki Kadınlar Pancar Deposu'nda Buluştu - Son Dakika
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Beşevler ve Konak Mahallesi'ndeki Kadınlar Pancar Deposu'nda Buluştu

Beşevler ve Konak Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Pancar Deposu'nda düzenlenen fikir paylaşımı toplantısında bir araya geldi. Kadınlar, etkinliklerle ilgili önerilerini sundu ve İtalyan usulü yemeklerin tadına baktı.

Beşevler ve Konak Mahallesi\'ndeki Kadınlar Pancar Deposu\'nda Buluştu
26.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 18:01
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Beşevler ve Konak Mahallesi'ndeki kadınlar, Pancar Deposu'nda düzenlenen fikir paylaşımı toplantısında bir araya geldi. Buluşmada kadınlar önce Pancar Deposu'nda yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili önerilerini sundu, ardından aşçı Gabriel Castellana'nın yaptığı İtalyan usulü yemeklerin tadına baktı.

Nilüfer Belediyesi'nin ortak aklın ürünü olarak hayata geçirdiği Pancar Deposu'nda fikir paylaşım toplantıları devam ediyor. Bu defa Beşevler ve Konak Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kültür ve etkileşim mekanında bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan'ın mekan ile ilgili bilgilendirmesinin ardından kadınlar, Pancar Deposu'nda yapılmasını istedikleri etkinliklerle ilgili önerilerini sıraladı. Katılımcı anlayış ile kurulan mekan ile ilgili kadınlar farklı önerilerde bulundu. Buluşmada Pancar Deposu'nda yöresel yemeklerin yapılıp öğretilmesi, ev hanımlarının moral ve motivasyonlarını artırıcı zumba, pilates gibi sosyal aktiviteler yapılması, çocuklar için masal etkinliklerinin düzenlenmesi, el becerisini geliştirebilecek seramik atölyelerinin gerçekleştirilmesi, kitap okuma, dans etkinlikleri, diksiyon ve müzik enstrümanları ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılması gibi öneriler sunuldu.

Kadınlarla fikir paylaşımı yapılırken, İtalyan aşçı Gabriel Castellana da mutfak kısmında, kadınların tadımına sunmak üzere İtalyan lezzetleri hazırladı. Pizza, fırında makarna ve parmezanlı musakka yapan tecrübeli aşçı, yemekleri titizlikle yaptı. Castellana'nın ortaya koyduğu lezzetler kadınlar tarafından beğenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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