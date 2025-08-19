Beşiktaş\'ta Çevre Dostu \'Dönüştür Kazan\' Projesi Başladı

Beşiktaş Belediyesi, çevre dostu projesi "Dönüştür Kazan" uygulamasıyla katı atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. İlçede belirlenen noktalarda toplanan kullanılmayan ilaçlar, piller ve elektronik ürünler güvenli şekilde imha ediliyor.

Beşiktaş'ta katı atıklar belediyenin başlattığı uygulamayla doğaya zarar vermeden ilçe genelinde belirlenen alanlardan toplanıyor. Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dönüştür Kazan" uygulaması kapsamında vatandaşlar, atık türünü seçerek en yakın toplama noktasına atıklarını teslim edebiliyor. Böylece hem doğanın korunması hem de insan sağlığı için önemli bir adım atılıyor.

"103 eczaneye atık ilaç kutusu yerleştirilmiştir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Reşat Kağıt, "Tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar atık statüsüne girmektedir. Bu ilaçların bilinçsizce doğaya atılması, öncelikle insan sağlığını daha sonra da can dostlarımız olan sokak hayvanlarının sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle ilçemizdeki tüm eczanelerle görüşülerek toplam 103 eczaneye atık ilaç kutusu yerleştirilmiştir. Kutular dolduğunda, ekiplerimiz atıkları 'Dönüştür Kazan' uygulaması üzerinden toplayarak İBB'nin yakma tesislerine göndermekte ve burada güvenli şekilde bertaraf edilmektedir. Vatandaşlarımız uygulamamızdaki 'Atığımı hangi noktaya bırakabilirim?' butonuna tıklayarak en yakın eczaneyi görebilir ve biriktirdikleri atıkları buraya teslim edebilir" dedi. - İSTANBUL