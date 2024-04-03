Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki marangoz Efe Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde dün 16 katlı binanın zemin katında eğlence mekanı olarak kullanılan eksi 1 ve eksi ikinci katlarında, tadilat çalışmaları esnasında yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucunda ise 29 kişi hayatını kaybetmişti.
17 yaşındaki Efe Demir son yolculuğuna uğurlandı
Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan 17 yaşındaki marangoz Efe Demir, Sarıyer'de bulunan Dağevleri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Demir'in ailesi ve sevenleri katılırken, oğlunun tabutu başından ayrılamayan Adem Demir gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki marangoz Efe Demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyü yakınlarında yapılmak istenen mermer ocağına karşı toplanan köylüler Dünya Su Günü'nde eylem yaptı. Kocasu Deresi'nin tehlikede olduğunu belirten köylüler, suyun ve doğanın kirletilmesini istemediklerini vurguladı. Köy sakinleri, tarım arazilerinin ortasına kurulan mermer ocağının kapatılması için dava açtı. Eyleme destek verenler, mermer ocaklarının bölgedeki su kaynaklarını ve doğayı tehdit ettiğini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yaptığı mitingde hizmetlerini anlattı ve gelecek projelerini açıkladı.
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