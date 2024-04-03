Beşiktaş\'ta yangında hayatını kaybeden Emrah Demiroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangın faciasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu, Tuzla'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Orhanlı Mezarlığı'na defnedildi. Demiroğlu'nun acılı amcası, "Bir eğlence yerinde, 50 metrekarelik yerde 30-35 eleman çalıştırılırsa sonuç bu olur. Bayrama yetiştirilmek üzere sıkıştırılırsa böyle olur" dedi.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu (40) için Tuzla Ortamahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Emrah Demiroğlu'nun ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Demiroğlu'nun acılı eşi ve annesi fenalık geçirirken, gözyaşlarına boğulan babası ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demiroğlu, Orhanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emrah Demiroğlu'nun amcası Remzi Demiroğlu, "Bir eğlence yerinde 50 metrekarelik yerde 30-35 eleman çalıştırılırsa sonuç bu olur. Çünkü orda kaynak, alüminyum, tiner hepsi bir arada. Bayrama yetiştirilmek üzere sıkıştırılırsa bu olur. 3 ufak çocuğu vardı" diye konuştu. - İSTANBUL