Besni Eğitim Bayramı Etkinliklerinde Ünlü Sanatçılar Sahne Aldı

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26. Besni Eğitim Bayramı etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçılardan Latif Doğan, Aynur Polat, Burhan Onur, Haydar Öztürk, Özgür Kılınç ve Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu konser atmosferinde, çok sayıda vatandaş halaylar çekerek eğlendi.

Şarkılar eşliğinde halay çeken vatandaşlar konsere renk kattı. Sanatçıların seslendirdiği bir birinden güzel şarkı ve türkülerle vatandaşlar unutamayacakları güzel anlar yaşadı. - ADIYAMAN