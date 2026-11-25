Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İletişim Fakültesi Danışma Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe'nin başkanlığında bir araya geldi.

Fakültenin toplantı salonunda yapılan olağan danışma kurulu toplantısında, fakültenin akademik çalışmaları ile yeni eğitim öğretim dönemindeki gelişmeler görüşüldü.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hamza Çeştepe, fakültenin akademik yapısı, eğitim öğretim faaliyetleri, bölümleri ve uygulamalı eğitim olanaklarına ilişkin bilgi verdi. Çeştepe, fakültenin yeni dönemde sürdürdüğü çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri paydaşlarla paylaştı.

Akademisyenler ve dış paydaşlar, üniversite ile sektör arasındaki ilişkilerin de ele alındığı toplantıda fakültenin çalışmalarına dair görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantıda Doç. Dr. Tuğba Akdal, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ceylan, Doç. Dr. Bilal Süslü, Doç. Dr. Zöhre Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Acar Göktepe, Mustafa Masat, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Zonguldak Kömür Jeoparkı Yüksek Jeoloji Mühendisi Arzu Öztürk, İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Zonguldak İmza Gazetesi Temsilcisi Osman Sav, Susma Gazetesi Temsilcisi Bahattin Arı ve mezun öğrenci temsilcisi Kaan Mızrak yer aldı.