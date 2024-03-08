Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehit Anneleriyle Bir Araya Geldi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen programda şehit eşleri, anneleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Beyazgül, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Bünyan Derneği IBC - Mavi Hilal Vakfı işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar günü programı düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle şehit anneleri ve eşlerinin bir araya geldiği programa katılan Beyazgül, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Yavuz, Bünyan Derneği ile IBC - Mavi Hilal Vakfı yetkilileri de katıldı. Beyazgül, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Beyazgül, yaptığı kısa konuşmada, kadınların sadece bir gün değil yılın her günü hatırlanması gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA