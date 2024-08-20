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Beykoz Belediyesi'nin konserinde sanatçı Suavi protesto edildi

İSTANBUL - Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alan sanatçı Suavi, terörist taziyesine gitmesi nedeniyle Beykoz'da konser sırasında protesto edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Dünya Beykozlular Günü'nde' Beykoz etkinlik alanında şarkıcı Suavi sahne aldı. Sanatçı Suavi sahnede şarkılarını söylediği sırada geçmişte terörist taziyesine gittiği ve terörün siyasi temsilcilerine destek verdiği gerekçesiyle seyircilerin içindeki bir grup kişi bozkurt işareti yaparak, "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto etti. Sahneye doğru sloganlarla yönelen kişileri alanda bulunan polis ekipleri zorlukla durdurdu. Konser alanında yaşanılan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(MG- GÇ-ÖK-Y)