Beykoz'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Beykoz'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Beykoz\'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde down sendromlu çocuklar için eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında çocuklar ebru sanatı, dans, kutu oyunları gibi etkinliklere katıldı. Programın sonunda doğum günü pastası kesilip hediyeler dağıtıldı.

21.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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Beykoz'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" programı çerçevesinde down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Beykoz Belediyesi Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Derneği (AKDEM) tarafından "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde down sendromlu çocuklar ebru sanatları, dans, kutu oyunları, serbest kalem çalışması gibi pek çok eğlenceli faaliyette bulundu. Down sendromlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca programın sonunda dön sendromlu çocuklarla doğum günü pastası kesilip, hediye dağıtıldı.

Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Derneği Koordinatörü Psikolog Emin Emin, "Bugün burada 21 Mart, Down Sendromluların günü olarak kutlanan 21 Mart'ı kutlamak için buradayız. Çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yaptık. Önce eğlenceyle başladık, daha sonra mutfak etkinliğimiz olacak. Hemen ardından bir grup mutfaktayken bir grup da burada ebru yapacak. Daha sonra tekrardan değişim olacak aralarında ve en sonunda da pasta kesimiyle buradan özel çocuklarımızı göndermiş olacağız. Bizim akademinin şöyle bir özelliği var, biz 365 gün her zaman Beykoz Belediyesi olarak engelli çocuklarımıza, özel çocuklarımıza burada hizmet vermekteyiz. Kendilerine her zaman burada destek sağlıyoruz, gerekli şartlar sağlıyoruz. Atla terapimiz var, ebru sanatımız var, mutfak var, normal bireylere psikolojik destek sağlıyoruz, duyu bütünlememiz var, konuşma terapistimiz var. Belediye olarak da burada özel çocuklarımızı, Beykoz'da yaşayan özel çocuklarımızı desteklemekteyiz. Her türlü eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu noktada bütün belediye çalışanlarımız, AKDEM çalışanları olarak her zaman onların yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beykoz'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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