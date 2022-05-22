Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi

22.05.2022 09:31

Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi Beykoz Belediyesi'nin Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlediği spor söyleşisinde tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile gençler bir araya geldi.

Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi'nin Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlediği spor söyleşisinde tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile gençler bir araya geldi. Vural'ın Türk futboluna dair açıklamalarda bulunduğu söyleşiye, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda Gençlik Festivali çerçevesinde spor söyleşisi düzenledi. Söyleşiye, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Söyleşide tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Moderatörlüğünü sanatçı Kadir Çöpdemir'in yaptığı söyleşi Beykoz halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, "Başkanımın sporcu yanını bilir misiniz bilmiyorum ama o da bizler gibi spor aşığıdır. Burada da araştırınca bisiklet sporuyla ilgili neler yapmışsınız neler. Böyle bir başkana sahip olmanız spor severler adına bir şanstır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ve sanatçı Kadir Çöpdemir'e çiçek takdiminde bulundu.

Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi
Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz'da gençler, Yılmaz Vural ile 'Spor Söyleşisi'nde bir araya geldi - Son Dakika


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