Beykoz\'da İSKİ kaynaklı su arızası eski İstanbul\'u hatırlattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 16:09  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait su hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 4 gündür susuzlukla mücadele ediyor. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken ortaya çıkan görüntüler eski İstanbul'un su kuyruklarını aratmadı.

İSKİ'nin Beykoz'da şebeke arızası nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri yaşanan mağduriyetin uzamasına isyan etti. Susuz kalan mahalle sakinleri, İSKİ'ye ulaşmak için defalarca çağrı merkezlerini aradıklarını ancak net bir bilgilendirme alamadıklarını söyledi. Mahallede yaşanan susuzluk nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidon, damacana ve kovalarla sokaklara çıktı. Su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar taşıdıkları bidonlarla metrelerce yürüyerek evlerine su götürmek zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntüler, 1990'lı yıllarda İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını hatırlattı. Mahallede yaşanan krizin büyümesi üzerine devreye Beykoz Belediyesi girdi. Belediye ekipleri mahalleye su tankerleri sevk ederek vatandaşların acil su ihtiyacını karşılamaya başladı. Tankerlerden bidon ve kovalarına su dolduran vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını giderebildi.

"Sabah tuvalete gittim su yoktu"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren mahalle sakini İbrahim Özdemir, "Tankerlerden abdest suyu aldım, lavabolara da yağmur suyu kullanıyorum. Dün gelecek dediler sabah tuvalete gittim su yoktu, taharet musluğunu yağmur suyu ile doldurdum" dedi.

"2026 senesinde doksanları yaşıyoruz, eski İstanbul'u yaşıyoruz"

Mahalle sakini Eray Külyat ise beş gündür mağdur olduklarını söyleyerek, " Evimin 2 sokak üstünde su var ama burada su yok. Doksanları yaşıyoruz, böyle bir şey olamaz. İnsanların hastası var, doğalgaz yakamıyorsun kombiler arıza yaptı. İSKİ'yi arıyoruz birde gelecek diyor, sonra akşam 19.00'da gelecek diyor, gerçekçi olun. 2026 senesinde doksanları yaşıyoruz, eski İstanbul'u yaşıyoruz, ' herşey çok güzel olacak' dedi, hani bekliyoruz. Büyükşehir görsün bunu yakışık almıyor." diye konuştu

"Gece yarısı içme suyu ile abdest alıyorum"

Kadir Özkaya ise "2026 yılında dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse bir suyu veremiyorlar. Telefon açıyorum, basınç düşüklüğü hava var diyorlar. Çok büyük iletişim kopukluğu var. Tuvalete gitmeye korkuyoruz, ben namaz kılan bir vatandaş olarak gece yarısı içme suyu ile abdest alıyorum. Abdest aldıktan sonra yatmıyorum ki abdestim bozulmasın diye, camiye bile gidemiyorum. 185'i arıyorum onlardan da bilgi alamıyorum, durum vahim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İsrail ordusu, Lübnan’da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

16:13
Canlı anlatım Süper Lig’e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
16:06
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf
15:45
Türkiye Belediyeler Birliği’nde olaylı seçim sonuçlandı İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
15:33
Azerbaycan, Avrupa Birliği’ne nota verdi
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
15:25
İstanbul’da kan donduran olay Kayınvalide gelinini öldürdü
İstanbul’da kan donduran olay! Kayınvalide gelinini öldürdü
15:23
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 16:51:40.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.