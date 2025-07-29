Beykoz'da Yangına Neden Olan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beykoz'da Yangına Neden Olan Şüpheli Gözaltına Alındı

29.07.2025 12:17
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Ormanlık alana işaret fişeği atan Alihan A. gözaltına alındı, savcılık tutuklama talep etti.

Beykoz'da ormanlık alana işaret fişeği atarak yangına sebep olan şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yangın, geçtiğimiz gün Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, işaret fişeğinin atılması sonucunda ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sonrası yangının çıkış sebebinin işaret yardım fişeği olduğu belirlendi. Fişeği attığı tespit edilen Alihan A. gözaltına alındı.

"Son kullanma tarihi geçen fişek attım"

Alihan A. emniyette verdiği ifadesinde, "Babam Yüksel A. evde yoktu, kendisinin gemilerde çalıştığını biliyordum, babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini duyduğum ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Bu malzemeyi işaret fişeğini ben aldım. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam Betül A., 'ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. Internet üzerinden videolardan izlediğim kadarı ile nasıl kullanıldığını gördüm. Bende bu malzemeyi alarak üst kapağını ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi, o alanda alevler büyüdü. Telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 kere aradım. Yangın olayı ile olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat siren seslerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüp ile müdahalede bulunduk olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı" dedi.

Alihan A., emniyetteki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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