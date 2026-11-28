Beykoz'un Dereseki ve Paşamandıra mahallelerinin ardından Akbaba Mahallesi'nde de nesillerdir süregelen tapu ve mülkiyet sorununun çözümü için tarihi bir adım atıldı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Akbaba'da 161 hanede yaşayan 504 Beykozlunun tapularına kavuşmasının önü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27 Kasım 2026 tarihli ve 12056 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında Akbaba Mahallesi'ndeki mevcut yerleşim alanlarında tapu ve mülkiyet sorununun çözüm yolu resmen açıldı.

Yeni bir yapılaşma değil, mevcut yuvaların güvencesi

Yapılan düzenleme, yeni bir yapılaşmaya yönelik olmayıp; vatandaşların nesillerdir ikamet ettiği mevcut yerleşim alanlarındaki mülkiyet sorunlarının hukuken çözüme kavuşturularak 161 hanede yaşayan 504 hak sahibinin tapularını almasını amaçlıyor.

Başkan Vekili Gürzel süreci Ankara'da yakından takip etti

Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında yaşanan mülkiyet beklentisi, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ilçe genelindeki mahalle buluşmalarında komşuları tarafından sık sık gündeme getiriliyordu. Komşularının taleplerini doğrudan Ankara'ya taşıyan Gürzel, ilgili bakanlıklar nezdinde kararlı görüşmeler gerçekleştirerek sürecin hızlanmasını sağladı.

"504 komşumuzun beklediği müjde geldi"

Kararın yüzlerce yuvayı yakından ilgilendirdiğini belirten Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, şu değerlendirmede bulundu:

"Dereseki ve Paşamandıra mahallelerimizin ardından Akbaba Mahallemizde de yıllardır yuvalarında mülkiyet belirsizliğiyle yaşayan komşularımızın beklediği müjde nihayet geldi. Akbaba'da 161 hanede yaşayan 504 komşumuzun yıllardır hasretle beklediği tapularına kavuşmasının önü açıldı. Yeni bir yapılaşmaya yönelik olmayan bu düzenleme, komşularımızın nesillerdir ikamet ettiği mevcut yuvalarını hukuki güvenceye kavuşturuyor. Beykoz'umuzun kronikleşmiş bir sorununu daha çözen bu tarihi karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen herkese komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum."

Diğer mahalleler için de çalışmalar sürüyor

Beykoz'un diğer mahallelerinde de benzer mülkiyet beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Gürzel, Bakanlık ve ilgili kurumlarla yürütülen görüşme, teknik çalışma ve girişimlerin aralıksız sürdüğünü, tüm hak sahipleri tapularına kavuşuncaya kadar sürecin bizzat takipçisi olacaklarını ifade etti.