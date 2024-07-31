Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama Yaptı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu\'na İlişkin Açıklama Yaptı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaparak, can dostlarının korunması ve bölgesel saldırıların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

31.07.2024 13:43  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Can dostlarımızı korumaya nasıl özen gösteriyorsak bölgesel bazda gelen saldırı şikayetlerini de birlikte çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Belediyeler ve ilgili teknik birimlerden hiçbir görüş alınmadan, hiçbir altyapı hazırlığı yapılmadan yasalaşan bu teklifin hem belediyeleri, hem vatandaşları hem de sokaktaki can dostları bilinmezliğe sürüklediğini ve zor durumda bıraktığını belirten Çalık, "Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha açıklıkla ifade etmek istiyorum. Can dostlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşadığı, bakımlarının aksatmadan yapıldığı, her türlü tehlikeden korunduğu, komşularımızın gönül rahatlığıyla sürece katıldığı, paylaşımda bulunduğu, bakım ve ilgilerini gönüllü üstlendiği bir ortamı sağlamak bizlerin görevi" şeklinde konuştu.

"Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz"

Açıklamalarının devamında hayvan barınaklarını geliştirme ve iyileştirme çalımlarına başladıklarını belirten Çalık, "Hayata geçirdiğimiz "YUVAM OLUR MUSUN" web sitemizle de can dostlarımızı güvenli yuvalarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu kapsamda, kanunda yer alan ötenazi uygulamasına şiddetle karşı çıkıyor, her canlının yaşam hakkına sahip çıkacağımızın altını çizmek istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak konunun uzlaşı içerisinde çözülmesi adına, tüm hayvan sever komşularımızın görüşü, önerisi bizim için çok kıymetli. Can dostlarımızı korumaya nasıl özen gösteriyorsak bölgesel bazda gelen saldırı şikayetlerini de birlikte çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:18:09. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement