Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Yaşam Vadisi\'ni İlçeye Kazandırıyor

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Yaşam Vadisi'ni ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gürpınar siteler bölgesi yeşil alanlarıyla, kamu alanlarıyla muazzam bir hale gelecek. Yaklaşık 10 etapta planladığımız proje ile burayı bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Gürpınar Yaşam Vadimizi Gürpınar'da yaşayan vatandaşlarımıza armağan edeceğiz" dedi.
1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'ni hizmete açan Beylikdüzü Belediyesi, 111 bin 416 metrekare büyüklüğünde ve toplamda 10 etaptan oluşacak Gürpınar Yaşam Vadisi'ni de ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.
Gürpınar Mahallesi siteler bölgesinde bulunan 80. Yıl Parkı'nın da içerisinde yer aldığı alan, yaşam vadisine dönüştürülüyor. İçerisinde amfi, sera, kafeterya, tuvalet, kuru sis havuzu, pergola, kaykay-bisiklet parkuru, oturma alanları ve çardakların yer alacağı alan tüm etapların tamamlanmasıyla denize kadar uzanacak Gürpınar Yaşam Vadisi projesi bölgenin çehresini değiştirecek.
Gürpınar Yaşam Vadisi projesinin başlangıç noktası sayılan 80. Yıl Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çalık, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Gürpınar 80. Yıl Parkı aynı zamanda KİPTAŞ ile birlikte yapmakta olduğumuz kentsel dönüşüm projesine de cephe veriyor ve oldukça uzun bir hat. Gürpınar Yaşam Vadisi'ni yaklaşık 10 etapta planladık, 2 etabında çalışmalarımız başladı ve çok yakında imalatına başlayacağız. İçerisinde halı saha ile sosyal tesislerin olduğu ve birçok aktivitenin bir arada yapılabileceği bir Yaşam Vadisi'ne dönüşecek bu alan. İnsanların denize kadar ulaşabileceği bir Yaşam Vadisi'ni daha Beylikdüzü'ne kazandıracağız. Bu kent için çalışmaya, bu kent için terlemeye, bu kent için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak bu alanı Gürpınar'da yaşayan vatandaşlarımıza armağan edeceğiz."
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