Beylikdüzü Belediyesi'nden Görme Engelli Kadına Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nden Görme Engelli Kadına Doğum Günü Sürprizi

Beylikdüzü Belediyesi\'nden Görme Engelli Kadına Doğum Günü Sürprizi

Beylikdüzü Belediyesi, görme engelli Canan Canbakan'ın 61. yaş gününü kutlayarak ona özel bir sürpriz yapıldı. Canbakan, gelen sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

23.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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Beylikdüzü Belediyesi, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan görme engelli Canan Canbakan'a sürpriz yaparak 61. yaş gününü kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, özel günlerinde de ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan görme engelli Canan Canbakan'a doğum günü sürprizi yaparak 61. yaş gününü kutladı. Yalnız yaşayan ve evine yemek bırakmak için gelen belediye çalışanlarını her gün kapıda karşılayan Canbakan, yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

"Belediye Başkanı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum"

İlk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen Canbakan, bu günde onu yalnız bırakmadıkları için başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Belediye'nin sıcak yemek hizmetinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Canbakan, "Yemekler inanılmaz lezzetli. Her yemek bir şölen gibi. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nden Görme Engelli Kadına Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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