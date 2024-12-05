Beylikdüzü Belediyesi'nden TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Belediyesi'nden TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi\'nden TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Kültür ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi düzenledi. Eğitim, öğretmenler ve belediye çalışanlarına yönelik gerçekleştirildi.

05.12.2024 15:30  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, Smart Works çerçevesinde TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı.

Eğitimi ve eğitimciyi desteklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Smart Works kapsamında TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı. Aziz Sancar Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, ilçedeki öğretmenler ve belediye çalışanları 3 günlük bir eğitim sürecinden geçti. Proje koordinatörü ve eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak; bir problemin nasıl tespit edileceği, bilimsel olarak nasıl araştırılacağı ve araştırma sonucunda elde edilen sonuçların bilimsel olarak nasıl raporlanacağı anlatıldı.

Eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin önemine değindi. Başkan Çalık, "Bu tür mekanlar kullanılmadığı zaman hiçbir kıymeti yok. Bu mekanın faydalı olmasını sağlayacak olan sizlersiniz. Sizler kullandığınız sürece burası gerçekten istediğimiz seviyeye çıkacak. Beylikdüzü yeni bilim insanları yetiştirsin istiyoruz. Gençlerimizin imkanlarını artırırsak bu toprakların çok bereketli olduğuna inanıyorum. Burası daha çok yeni ve daha da geliştireceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitim kurumlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Aziz Sancar, Beylikdüzü, Tübitak, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nden TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
22:17 Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:15 Fiyatı duyan akın etti Kısa sürede her şey tükendi Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 17:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nden TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.