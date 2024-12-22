Beylikdüzü'nde Uluslararası Robot Yarışması FTC Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Uluslararası Robot Yarışması FTC Finali Gerçekleştirildi

Beylikdüzü\'nde Uluslararası Robot Yarışması FTC Finali Gerçekleştirildi

Beylikdüzü'nde bu yıl 'into the deep' temasıyla düzenlenen uluslararası robot yarışması First Team Challenge (FTC) elemeleri tamamlandı ve finaller yapıldı. Yarışmada birinci olan TAKEV Ortaokulu, ALKEV Özel Okulları ve ODTÜ Koleji takımları, ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecekler.

22.12.2024 10:23  Güncelleme: 10:31
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Beylikdüzü'nde bu yıl "into the deep" (okyanus) temasıyla gerçekleştirilen uluslararası robot yarışması First Team Challenge'ın (FTC) elemelerinin ardından finalleri yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu güzel şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" dedi.

FTC Türkiye Şampiyonası, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Her biri ortaokul düzeyinde 15'er yarışmacıdan oluşan 16 takımın yarıştığı turnuvada birincilikleri TAKEV Ortaokulu'nun Robotakev takımı, ALKEV (Alman Liseliler Kültür Eğitim Vakfı) Özel Okulları'nın Junior AG Robotik takımı ve ODTÜ Koleji'nin Cartesian takımı elde ettiler. İpi göğüsleyenler ülkemizi 25 Nisan'da ABD'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda temsil edecekler.

Geleceğin mühendisleri hünerlerini sergilediler

Beylikdüzü Belediyesi ile Fikret Yüksel Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen, aralarında Darüşşafaka Lisesi'nin de bulunduğu okulların ve çeşitli topluluk takımlarının katıldığı şampiyonada, geleceğin mühendisleri tasarladıkları robotlarla hünerlerini sergilediler. Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çağımızın geldiği noktayı bizler de inşallah evlatlarımızla birlikte yakalayacağız. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Yarışmada 16 takım mücadele ediyor ve her birine başarılar diliyorum. Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da onur duyuyoruz" dedi. Başkan Çalık, konuşmasının ardından pit alanlarını dolaşarak gençlerin geliştirdiği robotları inceledi. Etkinlik ödül töreni, kemençe ve dans şovuyla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Uluslararası Robot Yarışması FTC Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika

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