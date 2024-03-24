Beylikdüzü'nde teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahil açıklarında meydana geldi. Balık tutmak için teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği fark etti. Teknenin etrafında dönen yunus, vatandaş ile adeta oynamaya başladı. Vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu. Yunusun o hallerini şaşkınlıkla izleyen adam, "İlk defa böylesine denk geliyorum. Resmen oyun oynuyor. Balığım olsa sana vereceğim" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beylikdüzü'nde Vatandaşın Teknesine Eşlik Eden Yunus Balığı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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