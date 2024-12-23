Beylikova'da Hayvancılık Kooperatifleri Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
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Beylikova'da Hayvancılık Kooperatifleri Eğitim Programı Başladı

Beylikova\'da Hayvancılık Kooperatifleri Eğitim Programı Başladı

Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, hayvancılık kooperatiflerinin sorunları, çözüm yolları ve sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine yoğunlaştı. Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, programın bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

23.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı Beylikova'da başladı.

Özellikle Eskişehir merkezi ile Beylikova, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu ve Mihalıççık ilçelerinde faaliyet gösteren hayvancılık kooperatiflerinin temsilcilerinin ilgi gösterdiği eğitimde, hayvancılık sektöründeki kooperatiflerin karşılaştıkları sorunlar, çözüm yolları ve sürdürülebilir üretim yöntemleri ele alındı.

Beylikova Belediye Başkanı ve Beylikova Hayvancılık Kooperatifi Başkanı Hakan Karabacak konuşmasında, ilçenin hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu tür eğitim programları, kooperatiflerimizin bilgi ve tecrübelerini artırarak hem ilçemizin hem de bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. El ele vererek hayvancılık sektörünü daha güçlü ve sürdürülebilir bir hale getireceğiz," dedi.

Başkan Karabacak ayrıca, Beylikova'nın sadece bir tarım ve hayvancılık merkezi olarak değil, bu tür organizasyonlarla bilgi paylaşımı ve dayanışmanın merkezi haline geldiğini ifade etti.

Eğitim programında, kooperatif yöneticilerine finansal yönetim, üretim planlaması, sürdürülebilir hayvancılık yöntemleri, kooperatiflerin yasal süreçleri ve bölgesel iş birlikleri gibi konularda detaylı bilgiler sunuluyor. Program, aynı zamanda kooperatifler arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmayı ve ortak projelere zemin hazırlamayı hedefliyor. Beylikova Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen bu organizasyonun, hem bölge hayvancılığında hem de kooperatifçilikte uzun vadeli olumlu etkiler oluşturması bekleniyor.

Hayvancılık Kooperatifleri Eğitim toplantısına Eskişehir HAYKOP Başkanı Halil İbrahim Bilir, eğitim görevlileri, bölgedeki birçok kooperatif yöneticisi ve denetim kurulu üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikova'da Hayvancılık Kooperatifleri Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

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