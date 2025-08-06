Beylikova'da Şifalı Su Kaynağı İçeren Yeni Tesis Açıldı - Son Dakika
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Beylikova'da Şifalı Su Kaynağı İçeren Yeni Tesis Açıldı

Beylikova\'da Şifalı Su Kaynağı İçeren Yeni Tesis Açıldı
06.08.2025 17:51  Güncelleme: 17:53
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, doğal ve şifalı su kaynakları ile donatılan Yalınlı Doğrul Havuzları ve Mesire Alanı, düzenlenen törenle halkın ücretsiz kullanımına sunuldu. 330 metrekarelik yüzme havuzu ve 5 bin metrekarelik mesire alanı ile hizmete giren tesis, özellikle cilt hastalıklarına iyi gelen kükürtlü suyu ile dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapımı tamamlanan Yalınlı Doğrul Havuzları ve Mesire Alanı, düzenlenen törenle halkın ücretsiz kullanımına sunuldu.

Yapımı tamamlanan 330 metrekarelik yüzme havuzu alanı ve 5 bin metrekarelik mesire alanı ile ilçeye kazandırılan tesisin en dikkat çeken özelliği, doğal kaya içinden çıkan 35 derece sıcaklığındaki kükürtlü şifalı su oldu. Özellikle romatizma ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu suyun bulunduğu bölge, geçmişte yıllarca hamam olarak kullanılmış tarihi bir alan niteliğinde. Tesiste ayrıca kadınlara özel yüzme alanı da yer alıyor.

"Tesis ücretsiz, herkese açık"

Açılışta konuşan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, tesisin teknik detaylarını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Doğal ve tarihi değeri olan bu alanı koruyarak yeniden halkımızın hizmetine sunduk. 330 metrekarelik havuz alanımızın içerisinde kadınlara özel ayrı bir bölüm yer alıyor. Aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirilebilecek 5 bin metrekarelik bir mesire alanı oluşturduk. Bu tesisi tamamen ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyorum."

Karabacak, ayrıca projeye katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, altyapı sürecini başlatan önceki dönem belediye başkanı Özkan Alp'e, hayırsever Tamer Aral'a, belediye personeline ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtarlarla toplantı yapıldı

Törenin ardından, Beylikova Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda mahallelerin sorunları, çözüm önerileri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler istişare edildi. Başkan Ünlüce ve Karabacak, muhtarların taleplerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Açılışa katılan misafirlere yemek ve çeşitli ikramlar sunulurken, vatandaşlar da yeni tesisin Beylikova'ya kazandırdığı değerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Açılış töreni, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da Şifalı Su Kaynağı İçeren Yeni Tesis Açıldı - Son Dakika

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