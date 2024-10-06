Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşçilerine Yeni Dinlenme Olanağı - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşçilerine Yeni Dinlenme Olanağı

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşçilerine Yeni Dinlenme Olanağı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, temizlik işçilerinin dinlenme odasını yenileyerek çalışma koşullarını iyileştirdi. Yenilenen odada hijyenik duş ve soyunma kabinleri ile işçilerin konforu artırıldı.

06.10.2024 12:56  Güncelleme: 12:59
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Beyoğlu Belediyesi temizlik işçilerine ait dinlenme odası, Belediye Başkanı İnan Güney'in talimatıyla yenilendi. Başkan Güney "Göreve geldiğimde, 'Emekçi hak ettiği değeri görecek' demiştim. Tüm işçilerimiz için çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, temizlik işçilerinin dinlenme odasını yenileyerek çalışma şartlarını iyileştirdi. Belediye Başkanı İnan Güney, göreve geldikten sonra temizlik personelini ziyaret etmiş ve işçilerin kaldığı dinlenme ve soyunma odalarının çok kötü durumda olduğunu fark edince hemen yenilenmesi için talimat vermişti. Yenilenen dinlenme odasında hijyenik duş ve soyunma kabinleri ile işçilerin daha iyi şartlarda hizmet vermesi sağlanırken, motivasyon ve verimliliğin de artırılması hedefleniyor.

"Tüm işçilerimizin çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz"

Beyoğlu Belediyesinde çalışmış işçi emeklisi bir babanın evladı olduğunu belirten Güney, "Göreve geldiğimde, 'Emekçi hak ettiği değeri görecek' demiştim, söz vermiştim. Beyoğlu'muzun sokaklarını pırıl pırıl yapan temizlik personelimizin bazılarının çalışma şartları çok ihmal edilmişti. Onlara hijyenli ve konforlu bir çalışma alanı oluşturduk. Tüm işçilerimiz için çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşçilerine Yeni Dinlenme Olanağı - Son Dakika

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