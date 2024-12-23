Beyoğlu'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Devam Ediyor: 'Sarı Yol' Oyunuyla Eğlenceli Bir Hafta Sonu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Devam Ediyor: 'Sarı Yol' Oyunuyla Eğlenceli Bir Hafta Sonu

Beyoğlu\'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Devam Ediyor: \'Sarı Yol\' Oyunuyla Eğlenceli Bir Hafta Sonu

Beyoğlu'nda düzenlenen Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde bu hafta 'Sarı Yol' oyunu sahnelendi. Minik tiyatroseverler, macera dolu bir hikaye ile keyifli anlar yaşadı ve kahramanlarla tanışma fırsatı buldu.

23.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
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Beyoğlu'nda her hafta sonu düzenlenen Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde bu hafta 'Sarı Yol' oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu. Macera ve eğlence dolu bir hikayeyi keyifle izleyen çocuklar, oyunun kahramanlarıyla tanışma fırsatı da bularak eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Beyoğlu Belediyesi, çocukların hafta sonunu eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği "Beyoğlu Çocuk Tiyatrosu Günleri" devam ediyor. Her hafta sonu farklı çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinlik kapsamında bu hafta "Sarı Yol" oyunu, minik tiyatroseverlerle buluştu. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro gösterisinde çocuklar, macera ve eğlence dolu bir hikayeyi keyifle izledi. Oyunun ardından sahneye çıkan minikler, "Sarı Yol"un kahramanlarıyla tanışma fırsatı buldu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çocuklar hafta sonlarını sanatla buluşarak geçiriyor

Çocuklara sanatla dolu bir hafta sonu geçirme imkanı sunan "Beyoğlu Çocuk Tiyatrosu Günleri" aynı zamanda çocukların tiyatro sevgisini artırmak ve sanatla buluşmalarını sağlamak açısından da büyük bir önem arz ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından hafta sonları Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Bilim Beyoğlu'nda çocuklarla buluşturulan tiyatro gösterimleri yıl boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Devam Ediyor: 'Sarı Yol' Oyunuyla Eğlenceli Bir Hafta Sonu - Son Dakika

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