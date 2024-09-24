Beyoğlu\'nda Engelsiz Taksi Hizmeti Başladı

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Beyoğlu Belediyesi'ne ait yerli otomobil TTogg, Beyoğlu'nda ağır engeli olmayan dezavantajlı vatandaşlar ile 75 yaş üzeri vatandaşlara 'engelsiz taksi' hizmeti verecek.

Beyoğlu Belediyesi'ne ait yerli otomobil Togg Beyoğlu'nda 'Engelsiz Taksi' olarak hizmet vermeye başlayacak. Beyoğlu'nda İkamet eden ve ağır engeli olmayan dezavantajlı vatandaşların yanı sıra 75 yaş üzeri vatandaş da engelsiz taksi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kamu ve hastane randevularına ücretsiz ulaşım hizmeti

Beyoğlu Engelsiz Taksi randevu sistemiyle çalışacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi'nin web sitesi üzerinden ön kayıt oluşturacak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başlı ekipler ön kayıt oluşturan vatandaşlara geri dönüş yaparak kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak. Engelsiz taksi, dezavantajlı vatandaşlara ve 75 yaş üzeri vatandaşlara kamu kurumları ve hastane randevularına gitmeleri için yardımcı olacak.

"Hayatı kolaylaştıran insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Togg'un hepimizin aracı olduğunu belirterek, "Kamu desteğiyle, birçok teşvik ve vergi imtiyazı sağlanarak üretimine başlandı. Dolayısıyla tüm halkımızın hakkı var bu aracın üstünde. Haliyle de en çok kamu yararına kullanmamız gerekiyor. Biz de belediyemize ait olan ve önceki dönemde makam aracı olarak kullanılmış Togg marka otomobilimizi dezavantajlı komşularımıza tahsis ettik. Artık Engelsiz Taksi'mizden randevu oluşturarak kamu kurumlarındaki işlerini rahatça halledebilecekler, hastane randevularına rahatça ve zamanında gidebilecekler. Bu hizmetten aynı zamanda 75 yaş üstü vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Hayatı kolaylaştıran insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL