Beyoğlu'nda kuvvetli rüzgarda böyle sallandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kuvvetli rüzgarda böyle sallandı

05.02.2023 17:26

Beyoğlu'nda kuvvetli rüzgarda böyle sallandı Beyoğlu'nda metruk bir binanın cephesine kurulan iskele, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sallanınca mahallede korkuya neden oldu.

Beyoğlu'nda kuvvetli rüzgarda böyle sallandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda metruk bir binanın cephesine kurulan iskele, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sallanınca mahallede korkuya neden oldu. Tedbir amaçlı çevredeki binalar boşaltılırken iskelenin sallanma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Ataman sokakta metruk bir binanın yan tarafına kurulan iskele saat 13.00 sıralarında sallanmaya başladı. İskelenin sallandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çökme riski bulunan iskele için çevredeki binalar boşaltılırken, tedbir amaçlı emniyet şeridi de çekildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

"Bina üzerimize gelecek diye korktuk"

Tenekelerin içinden yıkılma olduğunu ve üst tarafta bulunan komşunun kendisine haber verdiğini söyleyen Fatma Över, "Biz muhtarı aradık, sağ olsun muhtarımız elimiz, kolumuz. Her şeyimize koşar, o da belediyeye ve itfaiyeye haber verdi. Onlar da geldi, yardımcı oldular. Bina üzerimize gelecek diye korktuk. Diğer binaların içerisinde insanlar vardı onlara telefon açtık, ulaşabildiklerimize dışarı çıkmalarını rica ettik ve çıktılar. Ekipler geldi, önce incelediler ve ellerinden geleni yaptılar. Hepsi yardımcı oldu. Bağlantılar yok, yine sakat yine sakat yani yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda kuvvetli rüzgarda böyle sallandı - Son Dakika

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