Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı

18.03.2022 12:08
Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında katı ve sıvı gübreler hakkında çiftçilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, oda üyesi olan çiftçilere yeni nesil, bölgedeki toprak yapısına uygun ve üretimi yapılan bitkileri en iyi şekilde besleyebilecek gübreleri tedarik etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Girdilerin çok yükseldiği günümüzde toprak analizi yaptırmadan gelişigüzel gübreleme yapılmaması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Ağralı, konuşmasının sonunda toplantıya katılan üreticilere teşekkür ederek, oda olarak çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı

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Ziraat Odası, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı - Son Dakika


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