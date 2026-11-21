Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Beyşehir'de vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde, gıda kontrol görevlileri işletmeleri mercek altına aldı. Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, teknik yeterlilikleri ve hijyen şartları ayrıntılı olarak incelendi. Denetimler sırasında hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarını gıda güvenliği, temizlik kuralları ve personel hijyeni konusunda bilgilendirirken, mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve işletmeler arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.