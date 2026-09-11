Beyşehir'de gıda işletmelerine denetim yapıldı, hijyen şartları kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de gıda işletmelerine denetim yapıldı, hijyen şartları kontrol edildi

Beyşehir\'de gıda işletmelerine denetim yapıldı, hijyen şartları kontrol edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kayıt ve onay belgeleri ile hijyenik şartlara uygunluk kontrol edildi, işletme sahipleri ve çalışanları bilgilendirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanlarına da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işletmeler ile toplu tüketim yerlerindeki resmi kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları gıda güvenliği sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 174 ALO GIDA hattına bildirebileceği hatırlatıldı. Beyşehir'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik resmi kontrol ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Beyşehir, Tarım, Konya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de gıda işletmelerine denetim yapıldı, hijyen şartları kontrol edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:59:43. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de gıda işletmelerine denetim yapıldı, hijyen şartları kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement