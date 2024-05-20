BİDOS Üyeleri Elmabahçe'de Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
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BİDOS Üyeleri Elmabahçe'de Doğa Yürüyüşü Yaptı

BİDOS Üyeleri Elmabahçe\'de Doğa Yürüyüşü Yaptı

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, bu hafta Elmabahçe-Şekersu rotasında 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katıldı. Gençlerden yaşlılara kadar her yaş grubundan insanın yer aldığı etkinlik, milli bayramı coşkuyla kutlama fırsatı sunarken aynı zamanda doğa sporlarının önemine dikkat çekti ve gençleri spora teşvik etti.

20.05.2024 11:07
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Doğa Sporcuları, Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyelerin bu haftaki rotası Elmabahçe oldu.

Bilecik'in doğal güzelliklerle dolu rotalarında her hafta bir yere giden BİDOS üyelerinin bu haftaki rotası Elmabahçe- Şekersu olu. 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılanlar arasında gençlerden yaşlılara kadar her yaş grubundan insan yer aldı. Etkinliğe katılanlar, doğanın kucağında milli bayramı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Aynı zamanda doğa sporlarının önemine dikkat çekmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Doğa yürüyüşü sırasında BİDOS üyeleri temiz hava almanın yanı sıra doğanın sunduğu huzur ve sakinliğin tadını çıkardılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİDOS Üyeleri Elmabahçe'de Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika

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