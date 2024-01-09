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BİKAM, 'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri' Semineri Düzenledi - Son Dakika
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BİKAM, 'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri' Semineri Düzenledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü (BİKAM) tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda 'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri' semineri düzenlendi. Seminerde sağlık sektörüne, sektörde yaşanmakta olan sorunlar ile sorunların çözümüne ilişkin yapılabilecek faaliyetlere ve sektördeki rekabete değinildi. Sağlık sektörü hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde Necati Çolak, kendi mesleği üzerinden örnekler vererek öğrencilerin sorularına cevaplar verdi. Program, soru-cevap etkinliğinin ardından Necati Çolak'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

BİKAM, \'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri\' Semineri Düzenledi
09.01.2024 - 11:38,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü (BİKAM) tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda 'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri' semineri düzenlendi.

Seminer, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Necati Çolak'ın açılış konuşması ile başladı. Seminerde sağlık sektörüne, sektörde yaşanmakta olan sorunlar ile sorunların çözümüne ilişkin yapılabilecek faaliyetlere ve sektördeki rekabete değinildi. Sağlık sektörü hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde Çolak, kendi mesleği üzerinden örnekler vererek öğrencilerin sorularına cevaplar verdi.

Soru, cevap etkinliğinin ardından Necati Çolak'a teşekkür belgesi takdimi ile program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Necati Çolak, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BİKAM, 'Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri' Semineri Düzenledi - Son Dakika


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