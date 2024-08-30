BİL-EN Projesi Bilecik\'te Devam Ediyor

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Bilecik'te gerçekleştirilen BİL-EN Projesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında kaldığı yerden devam ediyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Danışma Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Aygöl toplantıda BİL-EN Projesinden bahsederek hayata geçtiği andan itibaren katkılarını değerlendirdi. Toplantıda geçmiş dönem eğitim öğretim yılını da değerlendiren Vali Aygöl, "Şehrimize kazandırdığımız BİL-EN programı ile öğrencilerimizin eğitim hayatını ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK