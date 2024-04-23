Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda yapılan çalışmalar görüşülerek, yapılması gereken konular hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

23.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Sabri Çobanoğlu ve Yaşar Külhan'da katılırken, yapılan çalışmalar görüşülerek, yapılması gereken konular hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

" Bilecik'i daha ileriye taşıyacak proje ve planlar üzerine konuştuk"

Toplantı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Göreve gelişimizin ardından şehrimiz ile ilgili konuları görüşmek üzere başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilecik'i daha ileriye taşıyacak proje ve planlar üzerine konuştuk. Sizlerin de desteğiyle, çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz.' İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, birim müdürleriyle toplantıların belirli tarihlerde gerçekleştirilmeye devam edeceği bilgisini de verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu - Son Dakika

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