Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Çalışma Arkadaşlarının Nikah Törenine Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışma arkadaşları Leyla Can ve Hasan Başhan'ın nikah törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Belediyede görev yapan personellerin mutlu günlerinde yanında olmaya özen gösteren Başkan Subaşı, nikah merasimini bizzat kıyarak Leyla Can ve Hasan Başhan'a bir ömür boyu mutluluklar diledi. Törene ailelerin yanı sıra belediye personeli ve yakın dostlar da katılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Subaşı, yaptığı kısa konuşmada, "Çalışma arkadaşımızın bu anlamlı gününe şahitlik etmekten büyük mutluluk duydum. Genç çiftimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" dedi. - BİLECİK