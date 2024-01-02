Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, yeni yıla kentteki çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanları ziyaret ederek girdi.

Başta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere belediyeye ait İtfaiye Müdürlüğü ve diğer kurumlardaki çalışanları ziyaret eden Subaşı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler sonrasında Atatürk Parkı'ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Subaşı, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Başkanvekili Subaşı, "Yılbaşında görevi başında olan ve çalışan emekçilerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Ardından Atatürk Parkı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarını da tebrik ettik. 2024'ün herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olarak uğraması dileğimle, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışanlar da Başkan Subaşı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.