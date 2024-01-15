 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı olarak üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Başkan Yaman, öğrencilerin taleplerini dinleyerek eğitime destek olacağını belirtti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
15.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:08
Abone Ol

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zaman Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Başkan Yaman, makamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Gönülleri öğrencilerini ağırlayarak, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Üniversite öğrencilerinin taleplerini dinleyerek, her konuda eğitime destek olmaya devam edeceğini belirten Başkan Yaman, "Genç kardeşlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerine güzel, sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:47 Kalfalık eğitimi sırasında meydana gelen kazada yüzde 80'i yanan lise öğrencisi 15 ameliyat geçirdi
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:45:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement