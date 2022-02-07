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Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

07.02.2022 14:16
Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 7-9 Şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 7-9 Şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik'in güney ve güneydoğu yönlerden gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya maruz kalacağı kaydedildi. Oluşması muhtemel riskler hakkında yapılan uyarılarda, "7 Şubat günü saat 13: 45'de başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve fırtına 9 Şubat günü 09: 00'da sona ermesi bekleniyor. Güney (kıble) ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli saatte 40-60 kilometre hızla, zaman zaman ise kısa süreli fırtına saatte 60-80 kilometre hız şeklinde esmesi bekleniyor. Bununla birlikte Bilecik'te yaşayan vatandaşlarımızı çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbon monoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıyoruz" denildi. - BİLECİK

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu, Fırtına, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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