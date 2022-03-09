Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

09.03.2022 16:29
Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 10-11 Mart tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 10-11 Mart tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik'in kuvvetli rüzgar ve fırtınaya maruz kalacağı kaydedildi. Oluşması muhtemel riskler hakkında yapılan uyarılarda, "10 Mart günü sabah saatlerinden itibaren kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın 11 Mart akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Alınabilir önlemler fırtınadan korunma yöntemleri, rüzgar fırtınası baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıyoruz" denildi. - BİLECİK

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Bilecik, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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