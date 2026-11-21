Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadın emeği üretime, üretim ekonomiye dönüşüyor.

Bilecik'te kadınların üretime katılımını artırmak ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak amacıyla kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muratdere Köyü ile Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerine ziyaretler düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, beraberindeki şube müdürü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kuruluş müdürü ve Kadın Hizmetleri Birimi personeliyle birlikte kooperatiflerde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde kadınların yürüttüğü üretim faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel üretimin güçlendirilmesi ve kadınların ekonomik hayattaki rolünün artırılması konuları ele alındı. Görüşmelerin, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' İyi Niyet Beyanı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadınların üretime katılması, kendi işlerini kurarak ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması ve emeklerinin değer kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Kadın kooperatiflerimizin desteklenmesiyle hem kadın girişimciliğinin gelişmesine hem de yerel üretimin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.