Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile vatandaşların kapısını çalıyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile vatandaşların kapısını çalıyor

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, \'Adreste Nüfus Hizmeti\' ile vatandaşların kapısını çalıyor

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz' sloganı ile 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesini hayata geçirdi. Rahatsız ve yaşlı vatandaşların nüfus müdürlüğüne gidememesi durumunda yetkililer, evlerine giderek kimlik kartı başvurularını alıyor. Bu sayede evden dışarı çıkamayan vatandaşlar da hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

31.07.2024 11:02
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Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında rahatsız ve yaşlı vatandaşların kapılarını çalıyor.

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz' sloganı ile 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesini uygulamaya başladı. Rahatsızlıkları ve yaşları dolayısıyla nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların kapısını çalan yetkililer kimlik kartı başvurularını evden alabiliyor. Böylelikle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile vatandaşların kapısını çalıyor - Son Dakika

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