Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Gölpark\'ın cazibe merkezi olacağını söyledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Pelitözü Gölpark cazibe merkezi olacak' dedi.

Vali Aygöl, Bilecik Pelitözü Gölpark'ta incelemelerde bulunarak çalışmaların başlaması için gerekli talimatları verdi. Ardından İl Özel İdaresi ekipleri asfaltlama ile yol çalışmalarına başladı. Pelitözü Gölpark ile ilgili planları açıklayan Vali Aygöl, şehrin cazibe merkezi olacağını ifade etti. Ardından Pelitözü Gölpark ile ilgili planları paylaşan Vali Aygöl, "Gölpark ile ilgili plan ve projelerimiz hızlı bir şekilde hayata geçecek. Öncelikle yolu düzelterek başlayacağız ki ulaşımımız kolaylaşsın. Görüntümüz güzelleşsin. Ardından Gölpark'ın içerisinde bulunan yürüyüş yolunda düzenlemeler yapılacak. Yol sorununu çözdüğümüz takdirde orada belirli alanlar piknik alanları olacak. Göl içerisinde manzarayı yakından görmek isteyen vatandaşlar içinde göl etrafında turlar düzenlenecek. Vatandaşlarımızın da talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK