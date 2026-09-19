Bilecik Pelitözü\'nde yürüyüş yoluna park eden sürücüye vatandaşlardan tepki geldi

Bilecik'te Pelitözü Gölet'inde yürüyüş yoluna park eden sürücü tepkilere sebep oldu.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölet'inin etrafında bulunan yürüyüş yoluna yapılan parkla vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Bunu son örneği dün 43 ACF 529 plakalı otomobilde yaşandı. Gölete balık tutmak için gelen 2 arkadaş araçlarını yürüyüş yoluna park ederek, sandalyelerinde keyif yapmaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar gölet içinde bulunan jandarma noktasında görevlileri daha sık devriye atmalarını isterken, duyarsız sürücülere gereken cezaların yazılmasını istediler.