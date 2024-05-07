Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri poşet poşet çöp topladı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri poşet poşet çöp topladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri poşet poşet çöp topladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Yüksekokulu öğrencileri, 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Göldağı - Kurşunlu Köyü yolu mesire alanında orman temizliği yaparak çöp topladı. Etkinlikte orman yangınlarına dikkat çekilerek çevre temizliğinin önemi vurgulandı. Üniversiteli gençler, tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

07.05.2024 10:36
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri poşet poşet çöp topladı.

'Orman Benim' kampanyasıyla başlatılan etkinliklere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Yüksekokulu öğrencileri de katıldı. Göldağı - Kurşunlu Köyü yolu mesire alanı mevkiinde orman temizliği yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Üniversiteli öğrenciler, gerçekleşen etkinlikte ülkede yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek çevre temizliğinin önemini vurguladılar. Çevreden çıkan tonlarca çöp poşetlerle toplandı. Tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden üniversiteli gençler bu projeye destek çağrısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri poşet poşet çöp topladı - Son Dakika

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